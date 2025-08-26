Beşiktaş yeni golcüsü El Bilal Toure'yi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure’yi kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Beşiktaş, El Bilal Toure’nin geçici transferi için anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."