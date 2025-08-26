Beşiktaş yeni golcüsü El Bilal Toure'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, El Bilal Toure’nin geçici transferi için anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."