Beşiktaş, yeni sezon formaları için tanıtım videosu yayınladı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtım videosunu yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, 2025-26 sezonundaki formalarının tanıtım videosunu yayınladı.
Tanıtım videosu, siyah-beyazlı kulübün hesabından "Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak, herkese nasip olmaz!" notuyla paylaşıldı.
Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak,— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 13, 2025
herkese nasip olmaz!
Siyah. Beyaz. #BurasıBeşiktaş pic.twitter.com/DHc6LzIsQR