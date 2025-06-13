Beşiktaş, yeni sezon formaları için tanıtım videosu yayınladı

Beşiktaş, 2025-26 sezonundaki formalarının tanıtım videosunu yayınladı.

Tanıtım videosu, siyah-beyazlı kulübün hesabından "Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak, herkese nasip olmaz!" notuyla paylaşıldı.