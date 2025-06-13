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Beşiktaş, yeni sezon formaları için tanıtım videosu yayınladı

Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtım videosunu yayınladı.

Spor
  • 13.06.2025 17:02
  • Giriş: 13.06.2025 17:02
  • Güncelleme: 13.06.2025 17:07
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, yeni sezon formaları için tanıtım videosu yayınladı

Beşiktaş, 2025-26 sezonundaki formalarının tanıtım videosunu yayınladı.

Tanıtım videosu, siyah-beyazlı kulübün hesabından "Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak, herkese nasip olmaz!" notuyla paylaşıldı.

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