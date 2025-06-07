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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Spor
  • 07.06.2025 15:11
  • Giriş: 07.06.2025 15:11
  • Güncelleme: 07.06.2025 15:14
Kaynak: AA
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak
Fotoğraf: Depophotos

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.

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