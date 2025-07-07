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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 15:40
  • Giriş: 07.07.2025 15:40
  • Güncelleme: 07.07.2025 15:40
Kaynak: DHA
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bugün salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. İdman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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