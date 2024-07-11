Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcücü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün TSİ 19.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.