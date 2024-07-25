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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 13:11
  • Giriş: 25.07.2024 13:11
  • Güncelleme: 25.07.2024 13:11
Kaynak: İHA
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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