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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 04.07.2024 16:38
  • Giriş: 04.07.2024 16:38
  • Güncelleme: 04.07.2024 16:39
Kaynak: AA
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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