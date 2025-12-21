Beşiktaş yeni sol bek adayını belirledi

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi yaklaşırken sol bek rotasyonu için yeni bir isim öne çıktı. Boca Juniors’un 26 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Lautaro Blanco siyah-beyazlıların listesinde.

Kulübe yakın kaynaklara yansıyan bilgilere göre teknik yapılanmada Sergen Yalçın’ın da Blanco transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Aynı iddialarda, oyuncunun şu anda tatilde olduğu ve Salı günü izninin biteceği, Blanco cephesinin de Beşiktaş hakkında çıkan haberleri takip ettiği aktarılıdı. Beşiktaş’ın ise Boca Juniors’a resmi temas kurarak Blanco için istenen rakamı öğrenmeyi planladığı belirtildi.

BLANCO KİMDİR

19 Şubat 1999’da Rosario’da doğan Lautaro Emanuel Blanco, futbola yerel ekip La Consolata’da başladı; ardından Rosario Central altyapısına geçti.

Profesyonel sözleşmesini Temmuz 2020 başında imzalayan Blanco, A takım çıkışını aynı yıl yaptı. 2 Kasım 2020’de Copa de la Liga Profesional’da Godoy Cruz karşılaşmasıyla Rosario Central formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Rosario Central’de 2020-2022 döneminde düzenli forma şansı bulan sol bek, ardından Avrupa kapısını araladı. 2023'ün ocak ayında La Liga ekibi Elche'ye katıldı.

Blanco, Elche’deki dönemin ardından Arjantin’e dönerek Boca Juniors’a transfer oldu. Transfermarkt verilerine göre Boca, oyuncuyu 31 Ocak 2024’te kadrosuna kattı ve sözleşmesi 31 Aralık 2028’e kadar sürüyor.

MİLLİ TAKIMA DA SEÇİLDİ

Blanco, kulüp performansının karşılığını milli takıma da çağrıldı. 2023'ün mart ayında Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Panama ve Curaçao ile oynanacak hazırlık maçları için Blanco’yu kadroya çağırmıştı.