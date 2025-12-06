Beşiktaş yeni sol bek adayını buldu

Beşiktaş, sol bek bölgesinde sezon başından bu yana yaşanan verim sorunlarının ardından transfer çalışmalarına hız verirken, gözünü Utrecht forması giyen Souffian El Karouani’ye çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Faslı oyuncu için devre arasında resmi teklif yapma hazırlığında.

Sezon başında Jurasek ve Rıdvan Yılmaz takviyelerine rağmen beklenen katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde pozisyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

EL KAROUANİ İLK SIRADA

Genel Koordinatör Serkan Reçber’in yürüttüğü çalışmalarda, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Souffian El Karouani ön plana çıkmış durumda. 25 yaşındaki futbolcuyla Utrecht’in yeni kontrat görüşmelerinin sonuçsuz kalması, Beşiktaş’ın elini güçlendiren bir diğer etken olarak değerlendiriliyor.

Siyah-beyazlı yönetim, piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani için yaklaşık 3 milyon euro civarında bir teklifte bulunmayı planlıyor. Utrecht’in, oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetmemek adına bu teklife olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

El Karouani, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 24 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol, 13 asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi. Transfer görüşmelerinde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.