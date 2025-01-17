Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.”

51 yaşındaki Norveçli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Solskjaer'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Solskjaer'in kariyeri

Futbolculuğunda 1996'da Molde'den Manchester United'a transfer olan Solskjaer, 11 sezon İngiliz ekbinde forma giydikten sonra futbolu bıraktı. Solskajer antrenörlük kariyerine de United'da başladı.

Daha sonra ilk teknik direktörlük deneyimi için futbola başladığı kulüp olan Molde'ye giden Norveçli çalıştırıcı, burada 3 sezon geçirdikten sonra Cardiff'e gitti. Ardından tekrar Molde'ye döndü.

Solskajer, Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun ayrılmasıyla Manchester United'ın başına geçti. 19 maçta 2.32 puan ortalaması yakalayan Solskjaer ile Manchester ekibi, Mart 2019'da uzun süreli sözleşme imzaladı. Solskajer, United'ın başında iki tam sezon geçirdi. Manchester ekibi 2019-20'de üçüncü, 2020-21'de ise ikinci oldu. Manchester, 2021'de UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Villerreal'e 11-10 kaybetmişti.

Bir sonraki sezona kötü başlayan Manchester United, Kasım 2021'de Solskjaer ile yollarını ayırdı. O tarihten beri takım çalıştırmaya Solskjaer, 2023'ten beri UEFA bünyesinde maç analisti olarak görev yapıyordu.