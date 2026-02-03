Beşiktaş yeni transferi duyurdu: Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Süper Lig temsilcisi Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Olaitan, bugün (3 Şubat Salı) saat 14.30'da İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.