Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüp, Ekvador'un Independiente del Valle takımında forma giyen 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Dün akşam Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştır" denildi.

Arroyo'nun Türkçe mesajı da video olarak paylaşıldı.

Genç futbolcunun, 8 Şubat Cumartesi günü sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.