Beşiktaş yeni transferini açıkladı
Beşiktaş, 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Alexander Arroyo Alvarado'yu transfer etti.
Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, Ekvador'un Independiente del Valle takımında forma giyen 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Dün akşam Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştır" denildi.
Arroyo'nun Türkçe mesajı da video olarak paylaşıldı.
Ekvador’dan bir ses yükseldi! 🦅#KenyArroyo pic.twitter.com/F5mHWRim1e— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2025
Genç futbolcunun, 8 Şubat Cumartesi günü sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Arroyo'nun kariyeri
Arroyo, futbol kariyerine Academia Alfaro Moreno'da başladıktan sonra, 2016 yılında Independiente del Valle altyapısına katıldı. Burada sergilediği başarılı performansla A takıma yükseldi ve profesyonel kariyerine adım attı.
Ekvador U17 Milli Takımı ile 2023 Güney Amerika U17 Şampiyonası'nda dikkat çeken genç oyuncu, aynı yıl FIFA U17 Dünya Kupası'nda da forma giydi. 2024 yılında Ekvador A Milli Takımı'na davet edilen Arroyo, 16 Ekim 2024'te Uruguay'a karşı oynanan maçta ilk kez milli formayı giydi.