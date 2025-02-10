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Beşiktaş, yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu transfer etti.

Spor
  • 10.02.2025 15:57
  • Giriş: 10.02.2025 15:57
  • Güncelleme: 10.02.2025 16:07
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, Kolombiya'nın CD La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüp, oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

Ricardo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere 11 Şubat'ta İstanbul'a geleceği belirtildi.

CD La Equidad altyapısında yetişen Elan Ricardo, geçen sezon 40 maçta 8 gol 3 asist kaydetti.

Beşiktaş geçen hafta da 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katmıştı.

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