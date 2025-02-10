Beşiktaş, yeni transferini açıkladı
Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu transfer etti.
Beşiktaş, Kolombiya'nın CD La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüp, oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.
Bilgilendirme | Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 10, 2025
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Ricardo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere 11 Şubat'ta İstanbul'a geleceği belirtildi.
CD La Equidad altyapısında yetişen Elan Ricardo, geçen sezon 40 maçta 8 gol 3 asist kaydetti.
Beşiktaş geçen hafta da 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katmıştı.