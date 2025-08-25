Beşiktaş, yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor ve kanatlarda oynayabiliyor.

EL BİLAL TOURE'NİN KARİYERİ

Fransa'da başlayan altyapı kariyerinde ilk profesyonel sözleşmesini Fransa ekibi Reims ile imzalayan Toure, 2022'de 8 milyon euro'ya Almeria'ya transfer oldu.

La Liga'da gösterdiği performasla adından söz ettiren Toure, ertesi sezon 30 milyon euro'ya Atalanta'ya transfer oldu.

Ancak Atalanta'da fazla forma şansı bulamayan Toure, geçtiğimiz sezon Stuttgart'a kiralandı. Toure, Bundesliga'da forma giydiği 12 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

Toure'nin Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.