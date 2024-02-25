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Beşiktaş yenilmezlik serisini 4’e çıkardı

Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ajans Haberleri
  • 25.02.2024 22:25
  • Giriş: 25.02.2024 22:25
  • Güncelleme: 25.02.2024 22:25
Kaynak: İHA
Beşiktaş yenilmezlik serisini 4’e çıkardı


Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Kartal bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmedi.
Süper Lig’de son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında alan Beşiktaş bu maçın ardından Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor’u mağlup ederken, Kayserispor ile de berabere kaldı.

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