Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 pas çalışması yapan siyah-beyazlı oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.