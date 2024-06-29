Beşiktaş yöneticisinden Di Maria açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, ismi kulüple anılan Angel Di Maria hakkında konuştu. "Yapabileceğimiz her şeyi yaptık" diyen Yücel, Di Maria'nın Copa America'dan sonra kendilerine kesin yanıtını vereceğini söyledi.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, takımın transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Son günlerde gündeme gelen Angel Di Maria transferi için futbolcudan yanıt beklediklerini belirten Yücel, şunları söyledi:

"Di Maria gelirse free ve tek yıllık gelecek. Kupa Amerika'dan sonra bize net cevabını verecek. Kupa Amerika'dan sonra Di Maria'yı almaya inşallah gideceğiz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Cevabını bekliyoruz."

36 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı, geçtiğimiz yılı Benfica'da geçirmiş ve çıktığı 43 maçta 17 gol 12 asist kaydetmişti.

Di Maria, milli takımının Copa America'da oynadığı ilk maça ilk 11'de başlamış, ikinci maçta ise sonradan oyuna girmişti. Turnuva 15 Temmuz'da sona erecek.

MİTROVİC İHTİMALİ YOK

Mitrovic hakkında da konuşan Hüseyin Yücel, oyuncunun maliyeti ve yıllık kazancından dolayı transfer olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.