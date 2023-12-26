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Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi istifa etti

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti.

Spor
  • 26.12.2023 22:43
  • Giriş: 26.12.2023 22:43
  • Güncelleme: 26.12.2023 22:56
Kaynak: İHA
Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi istifa etti
AA

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı. 

3 Aralık'ta başkan Hasan Arat ile birlikte yönetime giren Tarkan Ser'in görevi yalnızca 23 gün sürmüş oldu.

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