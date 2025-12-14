Beşiktaş yüksekten uçuyor: Alimpijevic ritmi hiç düşürmüyor

Beşiktaş basketbolda uzun zamandır görmediği bir “süreklilik” yaşıyor. Dusan Alimpijevic’in üçüncü sezonunda siyah-beyazlılar, hem ligde hem Avrupa’da aynı anda vites yükseltti. Beşiktaş, bu sezon üç kulvarda çıktığı 22 maçın 19’unu kazandı, sadece 3 kez yenildi.

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş’ın şu ana kadarki hikâyesi net: yenilgi yok. Siyah-beyazlılar 11 maçta 11 galibiyetle hem liderliği bırakmadı hem de “en iyi sezon başlangıcı” rekorunu adım adım ileri taşıdı.

Son olarak Bahçeşehir Koleji deplasmanından 95-88’lik skorla çıkıp seriyi 11’e taşıyan Beşiktaş, zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

EUROCUP'TA ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Avrupa cephesinde de tablo benzer. Eurocup’a Lietkabelis karşısında sürpriz bir yenilgiyle başlayan Beşiktaş, ardından üst üste galibiyetlerle ritmini buldu; Buducnost deplasmanında bir kez daha duraksadı ama bu kez düşüşe izin vermedi.

10 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgiyle grubun tepesine yerleşen siyah-beyazlılar, Avrupa’da da “iddia” cümlesini sonuçla kurdu.

Bu sezonun bir diğer çarpıcı yanı iç saha. Beşiktaş Spor Kompleksi’nde oynanan maçlarda rakipler kolay nefes alamadı. Beşiktaş, lig ve Eurocup’ta evinde çıktığı karşılaşmalarda fire vermedi.

Panionios’u Basketbol Gelişim Merkezi'nde devirerek bu güveni salonla sınırlı bırakmadı. Tribünle kurulan bağ güçlendikçe, içerde oynanan maçlar siyah-beyazlılar için gerçek bir silaha dönüştü.

ALİMPİJEVİC ETKİSİ: BÜYÜK BÜTÇELERLE AYNI MASADA

Geçen sezon lig ve Türkiye Kupası finallerinde Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, bu sezon daha baştan 'yarışın içindeyim' dedi. Alimpijevic’in takımında tempo var, inat var, bir de en kritik şey: maç kazandıran disiplin. Üstelik Sırp koç, sezon başında cazip tekliflere rağmen Beşiktaş’ta kalmayı seçti; kulüpteki hedefi yarım bırakmama vurgusunu da açıkça yaptı.

Beşiktaş hedef artık iyi başlangıç değil, bu başlangıcı sezonun sonuna taşıyabilmek. Şimdilik işaretler güçlü: Ligde kayıpsız yürüyüş, Avrupa’da zirve ve dolan tribünler… Siyah-beyazlılar bu sezon, tarih kitaplarına girecek bir sayfa açmanın peşinde.