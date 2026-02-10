Beşiktaş - Zeren Spor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde aynı gün içinde birden fazla karşılaşma oynanırken, gözler akşam seansının öne çıkan randevularından birine çevrildi: Beşiktaş - Zeren Spor maçı. Taraftarların en çok araştırdığı başlıklar net: “Beşiktaş - Zeren Spor maçı hangi gün?”, “Saat kaçta?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” 10 Şubat 2026 Salı günü oynanacak mücadele için tüm yayın ve maç detayları şöyle:

BEŞİKTAŞ - ZEREN SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Zeren Spor’un Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşması 10 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak ilan edildi.

Tarih: 10.02.2026

10.02.2026 Saat: 19:00

19:00 Lig: Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi Salon / Şehir: İstanbul (Beşiktaş Gain Spor Kompleksi)

İstanbul (Beşiktaş Gain Spor Kompleksi) Maç: Beşiktaş - Zeren Spor

Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgisi açık: Karşılaşma YouTube üzerinden TVF Voleybol TV kanalında yayınlanacak. Yani “Beşiktaş - Zeren Spor maçı hangi канalda?” sorusunun yanıtı, TVF Voleybol TV.

Platform: YouTube

YouTube Kanal: TVF Voleybol TV

TVF Voleybol TV Yayın notu: Maç TVF Voleybol TV üzerinden izlenebilir.

Maç öncesi tabloya bakıldığında Zeren Spor’un üst sıralarda, Beşiktaş’ın ise orta-arka bantta yer aldığı görülüyor.

Takım O G M P Zeren Spor 20 16 4 44 Beşiktaş 20 8 12 26

Puan durumu verilerinin güncellenme tarihi: 10.02.2026 15:10.

Zeren Spor’un ligdeki konumu, bu deplasmanı üst sıra yarışında değerli kılıyor. Beşiktaş ise kendi sahasında, İstanbul’daki Beşiktaş Gain Spor Kompleksi’nde oynayacağı bu mücadelede çıkış arayacak. Aynı gün içinde birçok maçın oynanması nedeniyle, yayın bilgisi ve saat detayları özellikle önem kazanıyor.

Beşiktaş - Zeren Spor maçı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 10 Şubat 2026 Salı programında öne çıkan karşılaşmalardan biri. Mücadele 19:00’da başlayacak ve maç YouTube’da TVF Voleybol TV üzerinden takip edilebilecek. Puan tablosunda iki takımın konumu, bu randevuyu hem sıralama hem de sezon planlaması açısından daha da önemli hale getiriyor.