Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.