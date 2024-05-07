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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor
  • 07.05.2024 22:37
  • Giriş: 07.05.2024 22:37
  • Güncelleme: 07.05.2024 22:40
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
AA

Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü’nü 1-0 yenerek finale yükseldi.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 70. dakikada Ernest Muci'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlı takımın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin kazananı olacak.

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