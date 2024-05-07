Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Kaynak: İHA
Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü’nü 1-0 yenerek finale yükseldi.
Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 70. dakikada Ernest Muci'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlı takımın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin kazananı olacak.