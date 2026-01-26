Beşiktaş zorlu deplasmanda

Beşiktaş, Eurocup B Grubu 16'ncı hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak. Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede zyer alıyor. Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi. Beşiktaş söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Kara Kartal, kazandığı takdirde Eurocup'ta çeyrek final yolunda çok önemli bir avantajı eline geçirmiş olacak.