Beşiktaş’a El Bilal Toure şoku: Dönüş süresi uzadı

Üst adale yırtığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan El Bilal Touré’den Beşiktaş’a kötü haber geldi. Siyah-beyazlı teknik heyetin kısa süre içinde sahalara dönmesini beklediği Malili oyuncunun iyileşme sürecinin uzadığı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki futbolcunun en azından 26 Nisan’da oynanacak Karagümrük karşılaşmasına kadar forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Bu gelişme, hücum hattında alternatifleri sınırlı olan Beşiktaş’ta teknik ekibin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

KRİTİK MAÇLARDA YOK

Toure’nin yokluğunda siyah-beyazlılar ligde oynanacak Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında önemli bir hücum opsiyonundan mahrum kalacak. Özellikle derbi öncesi yaşanan bu gelişme, teknik heyetin rotasyon ve oyun planı açısından elini zayıflatıyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sezon başında Atalanta’dan kiralanan Toure, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 18 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan oyuncunun sözleşmesinde, 15 gole ulaşması halinde zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor.

Yaşanan sakatlık sürecinin uzaması, hem oyuncunun bireysel performans hedeflerini hem de Beşiktaş’ın sezon planlamasını doğrudan etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.