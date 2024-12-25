Beşiktaş’ın 25 golünün 9’u Immobile’den geldi

Spor Servisi

Beşiktaş 16 maçta 25 gol kaydetti. 26 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlı takımda 9 oyuncu skor tabelasını değiştirdi. Immobile, 5’i penaltıdan 9 golle Beşiktaş’ın en skorer oyuncusu oldu. Immobile’in yanı sıra Rafa Silva, 16 maçta 4 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes ile Muçi 3’er, Rashica, Paulista, Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Oxlade-Chamberlain ise birer gol kaydetti. 1 gol de rakip oyuncunun kendi filelerini havalandırmasıyla Beşiktaş’ın hanesine yazıldı. Beşiktaş, Eyüpspor ile en az gol yiyen üçüncü ekip. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda kalesinde 18 gole engel olamadı. Beşiktaş, çıktığı 16 maçın 6’sında ise rakip takımların gol atmasına izin vermedi.