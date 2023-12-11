Beşiktaş’ın Antalya kampı iptal edildi

Beşiktaş, ligin devre arasında Antalya’da yapmayı planladığı 5 günlük kampın iptal edildiğini duyurdu.



Beşiktaş’tan devre arası kampı ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya’da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir" denildi.