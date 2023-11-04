Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Omar Colley, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku yanı sıra cezalı olan Amir Hadziahmetovic kadroda yer almazken uzun süren sakatlığı sonrası takımla birlikte çalışmaya başlayan Tayyip Talha Sanuç ise Burak Yılmaz tarafından kadroda yer buldu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Antalyaspor’a konuk olacak. Karşılaşma için bugün Antalya’ya gidecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jackson Muleka, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Tayyip Talha Sanuç ve Semih Kılıçsoy."