Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu

İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da başlayacak Beşiktaş, yurt dışı kamp etabını 4- 18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlıların bu kampta oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri de açıklandı.

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlıların programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş - ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş - FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş - FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)