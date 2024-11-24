Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 13’üncü haftasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu’nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Beşiktaş karşılaşmanın hemen başında öne geçti. Göztepe’nin yakaladığı pozisyonda Mert Günok gole izin vermezken, dönüşünde siyah-beyazlılar hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan Svensson’un ortasında penaltı noktasının hemen üstünde Semih Kılıçsoy, gelişine yaptığı vuruşla 3’üncü dakikada takımını öne geçirdi. Golün hemen ardından Beşiktaş farkı 2’ye çıkarttı. 9’uncu dakikada Lis’in uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokole’nin sırtına çarparak ağlara gitti: 2-0. Bu golün 3 dakika sonrasında Bokole bu kez Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken top ile Bokele arka direkte buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Göztepe farkı 1’e indirdi. Göztepe, 2'nci golünü de duran toptan buldu. 32’nci dakikada Matsuki’nin kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Taha Altıkardeş, yaptığı kafa vuruşu ile topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 2'nci yarısı oldukça düşük tempoda başladı. 2'nci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Bu bölümde Beşiktaş rakip kaleye şut atamazken, Göztepe de sadece bir isabetli şut atabildi. 75’inci dakika sonrasında Beşiktaş, 3 dakikada 3 pozisyon buldu. Semih'in ortasında arka direkte Rashica’nın vuruşunda top kaleye paralel şekilde gitti. Atağın devamında bu kez Rashica sağ kanattan ortaladı. Penaltı noktasında Immobile’nin volesinde top az farkla üstten auta çıktı. Sol kanattan gelişen atakta Semih yerden içeri çevirdi. Rafa Silva’nın üstünden atladığı top Immobile’nin önünde kaldı. Bu oyucunun vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada eşitliği bozan taraf Göztepe oldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Romulo’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Fofana, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşla 83’üncü dakikada takımını öne geçirdi: 2-3.

Karşılaşmada son sözü Tijanic söyledi. 90+1’inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Romulo’nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tijanic’in vuruşunda meşin yuvarlak Mert’in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.

MASUAKU SOL AÇIKTA

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu bek oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe maçında sol açıkta görev aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kanat rotasyonunda bu kez Masuaku’yu denedi. Hollandalı teknik adam, tecrübeli bek oyuncusunu, sol açıkta görevlendirirken savunmanın solunda ise Emirhan Topçu forma giydi.

GEDSON’UN 100’ÜNCÜ MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla 100’üncü maçına Göztepe karşılaşmasıyla çıktı. Portekizli orta saha oyuncusuna, karşılaşma öncesinde Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 100 numaralı Beşiktaş forması ve plaket verdi. Tribünlerde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar da Gedson Fernandes lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

MOURİNHO MAÇI TAKİP ETTİ

Beşiktaş’ın Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Muorinho da tribünlerden takip etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Aralık aynın ilk haftasında karşılaşacakları Beşiktaş’ı stadyumda canlı olarak izledi. Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmayı locadan takip etti.