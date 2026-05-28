Beşiktaş’ın gündemindeydi: Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer alan Filipe Luis’in kariyerine Fransa’da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Fransız ekibi AS Monaco, genç teknik adamla anlaşma sağladı.

Haberde, Brezilyalı çalıştırıcının farklı kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmesine rağmen tercihini Monaco’dan yana kullandığı belirtildi.

GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTU

Beşiktaş yönetiminin de Filipe Luis için girişimlerde bulunduğu ve Asbaşkan Murat Kılıç ile Futbol Direktörü Önder Özen’in görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Siyah-beyazlıların sunduğu projeye olumlu yaklaşan Luis’in, buna karşın kariyer planlamasını Avrupa’da sürdürme kararı aldığı kaydedildi.