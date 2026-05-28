Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş’ın gündemindeydi: Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde yer alan Filipe Luis’in, Monaco ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda alternatif isimler üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Spor
  • 28.05.2026 10:06
  • Giriş: 28.05.2026 10:06
  • Güncelleme: 28.05.2026 10:10
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş’ın gündemindeydi: Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu
Depo Photos
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer alan Filipe Luis’in kariyerine Fransa’da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Fransız ekibi AS Monaco, genç teknik adamla anlaşma sağladı.

Haberde, Brezilyalı çalıştırıcının farklı kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmesine rağmen tercihini Monaco’dan yana kullandığı belirtildi.

GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTU

Beşiktaş yönetiminin de Filipe Luis için girişimlerde bulunduğu ve Asbaşkan Murat Kılıç ile Futbol Direktörü Önder Özen’in görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Siyah-beyazlıların sunduğu projeye olumlu yaklaşan Luis’in, buna karşın kariyer planlamasını Avrupa’da sürdürme kararı aldığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol