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Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak. Siyah-beyazlılar, Slovenya kampında GNK Dinamo Zagreb, FC Shakhtar Donetsk ve Grazer AK ile hazırlık maçı oynayacak.

Ajans Haberleri
  • 05.07.2024 22:21
  • Giriş: 05.07.2024 22:21
  • Güncelleme: 05.07.2024 22:22
Kaynak: DHA
Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 10.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş, Slovenya kampında ise Hırvat ekibi GNK Dinamo Zagreb, Ukrayna temsilcisi FC Shakhtar Donetsk ve Avusturya takımı Grazer AK ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

Yarın

10.00 Beşiktaş – Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)

17 Temmuz Çarşamba

18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)

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