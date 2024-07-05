Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak. Siyah-beyazlılar, Slovenya kampında GNK Dinamo Zagreb, FC Shakhtar Donetsk ve Grazer AK ile hazırlık maçı oynayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 10.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Beşiktaş, Slovenya kampında ise Hırvat ekibi GNK Dinamo Zagreb, Ukrayna temsilcisi FC Shakhtar Donetsk ve Avusturya takımı Grazer AK ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:
Yarın
10.00 Beşiktaş – Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)