Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak. Siyah-beyazlılar, Slovenya kampında GNK Dinamo Zagreb, FC Shakhtar Donetsk ve Grazer AK ile hazırlık maçı oynayacak.

Ajans Haberleri 05.07.2024 22:21 Giriş: 05.07.2024 22:21

Güncelleme: 05.07.2024 22:22 Kaynak: DHA

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