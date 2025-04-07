Beşiktaş’ın, Kasımpaşa karşı galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig’in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın rakibine karşı galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini de sürdürdü. Kartal, lacivert-beyazlı ekip ile ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kaybetmişti. Bu sezonun ilk yarısında evinde rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon oynadığı karşılaşmaları da 2-1 ve 3-1’lik skorlarla mağlup tamamlamıştı.

Kara Kartal, Kasımpaşa’ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 3 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda 5-2’lik skorla almıştı.