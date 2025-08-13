Beşiktaş’ın rakibi St. Patrick’s

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, tur için avantajlı taraf durumunda.

UEFA Avrupa Ligi’ne Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından 2. eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. Kartal, yarın saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta elde ettikleri 4-1’lik galibiyetin avantajıyla rövanş maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda hedef play-offlara kalmak.



Avrupa kupalarında 256. maç

Beşiktaş, St. Patrick’s ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 255 mücadelede 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 344 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 391 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick’s maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’den görev bekleyecek.



Muhtemel rakipler belli

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s’i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Kazakistan’ın Astana takımı ile İsviçre’nin Lausanne takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana’yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos’ta oynanacak.



Antonio Nobre yönetecek

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasında oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre’nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ile Nelson Pereira yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise David Rafael Oliveira Da Silva olacak. Karşılaşmada VAR olarak Andre Narciso, AVAR’da da Catarina Campos görev alacak.