Beşiktaş’ın sol bek adayı belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Africafoot’un haberine göre siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi FC Utrecht’te forma giyen Souffian El Karouani’yi yakından izliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 25 yaşındaki sol bek için Beşiktaş’ın yaz aylarında resmi adım atabileceği belirtilirken, El Karouani’nin de siyah-beyazlı kulüpten gelebilecek bir teklife sıcak baktığı aktarıldı. Faslı oyuncunun ismi ocak ayında da transfer gündemine gelmişti.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Haberde, El Karouani’yi yalnızca Beşiktaş’ın değil, Avrupa’dan bazı kulüplerin de takip ettiği ifade edildi. Bayer Leverkusen ve Olympique Marseille’in Faslı futbolcuyu izleyen ekipler arasında yer aldığı kaydedildi.

Bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde istikrarlı bir grafik çizen El Karouani, Fas Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Utrecht’te bu sezon 38 resmi maçta görev alan sol bek, 3 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

ÇOK YÖNLÜ BİR PROFİL

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani, yalnızca sol bekte değil, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Beşiktaş’ın, sezon sonunda serbest statüye geçecek oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.

Hücum katkısıyla öne çıkan El Karouani, özellikle asist üretme becerisiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde NEC Nijmegen ve Utrecht formaları giyen Faslı oyuncu, iki yönlü oyunu ve hücumda süreklilik sağlayan yapısıyla tanınıyor.

FERDİ KADIOĞLU DETAYI

El Karouani, futbola NEC Nijmegen altyapısında başladı. Bu dönemde Ferdi Kadıoğlu ve Anthony Musaba ile aynı altyapıda bulunan Faslı futbolcu, profesyonel kariyeri boyunca Hollanda dışında forma giymedi.

Beşiktaş cephesinde El Karouani transferi, sezon sonu için maliyeti düşük ama katkı potansiyeli yüksek bir hamle olarak değerlendiriliyor.