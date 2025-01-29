Beşiktaş’ın Twente maçının kamp kadrosu belli oldu
Cher Ndour hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Hollanda'nın Twente ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları sebebiyle yer almadığı kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap