Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Beşiktaş, ilk maçı için 21 Eylül’de Club Brugge deplasmanına gidecek.
Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı.
D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını
21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle:
21 Eylül
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
18:45 Beşiktaş - FC Lugano
26 Ekim
FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Beşiktaş - FK Bodø/Glimt
30 Kasım
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
FC Lugano - Beşiktaş