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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Beşiktaş, ilk maçı için 21 Eylül’de Club Brugge deplasmanına gidecek.

Spor
  • 02.09.2023 11:48
  • Giriş: 02.09.2023 11:48
  • Güncelleme: 02.09.2023 11:49
Kaynak: DHA
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı.

D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 

21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle:

21 Eylül

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim

18:45 Beşiktaş - FC Lugano

26 Ekim

FK Bodø/Glimt - Beşiktaş 

9 Kasım

Beşiktaş  - FK Bodø/Glimt

30 Kasım

Beşiktaş  - Club Brugge

14 Aralık

FC Lugano - Beşiktaş

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