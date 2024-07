Beşiktaş’ın yeni transferi şampiyonluk hedefliyor

Spor Servisi

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ilk isim olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, başarılar kazanmak için savaşmak zorunda olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paulista, yeni transferlerden her zaman beklentilerin fazla olduğunu kaydetti.

Paulista, "Büyük takımlarda baskı her zaman vardır, bu da çok normal. İyi kariyerli oyunculara baskı daha fazla olur. Benden beklentilerin farkındayım. Her maçta kalitemi göstermek istiyorum. Beşiktaş şampiyonluk için mücadele etmesi ve kazanması gereken bir takım. Her zaman buna odaklanarak, kendi tecrübelerimi, kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. Ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmak için savaşmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.