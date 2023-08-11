Beşiktaşlı futbolcu Berkay Vardar, Moldova'nın Sheriff takımına kiralandı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan Berkay Vardar'ın bir yıllığına Sheriff'e kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.