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Beşiktaşlı futbolcu Berkay Vardar, Moldova'nın Sheriff takımına kiralandı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 16:19
  • Giriş: 11.08.2023 16:19
  • Güncelleme: 11.08.2023 16:19
Kaynak: AA
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Beşiktaşlı futbolcu Berkay Vardar, Moldova'nın Sheriff takımına kiralandı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan Berkay Vardar'ın bir yıllığına Sheriff'e kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

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