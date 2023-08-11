Beşiktaşlı futbolcu Berkay Vardar, Moldova'nın Sheriff takımına kiralandı
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan Berkay Vardar'ın bir yıllığına Sheriff'e kiralandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.