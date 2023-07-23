Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ı darbeden şüpheli tutuklandı
Bakırköy’de, maddi hasarlı kaza yapan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı, kaza raporu tutulduğu sırada darbeden Yavuz D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldıran şüpheli tutuklandı.
İstanbul Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün saat 16.00 sıralarında kaza yaptı.
Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen iki taraf arasında rapor tutulurken kavga çıktı.
Bu sırada sürücülerden Yavuz D., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.
Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan Yavuz D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.