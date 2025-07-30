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Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'a transfer oldu

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 20:09
  • Giriş: 30.07.2025 20:09
  • Güncelleme: 30.07.2025 20:10
Kaynak: AA
Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'a transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin'in nihai transferi hususunda Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır. Kerem Atakan Kesgin'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi

Beşiktaş'a 2022-23 sezonunda transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte toplamda 8 maçta görev yaptı.

Kerem Atakan Kesgin'in bonservisini Beşiktaş, geride kalan sezonlarda Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Bandırmaspor'a kiralamıştı.

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