Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildi

eşiktaş Kulübü, futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.