Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, trafik kazası geçirdi

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın trafik kazası geçirdiği bildirildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun akşam antrenmanına katılacağı belirtilerek, "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır" denildi.

Açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.