Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı kadrosunda

Güney Kore Milli Takımı’nın mart ayında oynayacağı hazırlık maçları için belirlenen kadro açıklandı.

Teknik direktör Hong Myung-Bo’nun açıkladığı 27 kişilik listede Beşiktaş’ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh da yer aldı.

Asya temsilcisi, hazırlık maçları kapsamında 28 Mart’ta İngiltere’de Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Güney Kore, ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 31 Mart’ta Avusturya ile Viyana’da oynayacak.

Hong Myung-Bo, açıklanan kadronun Dünya Kupası öncesi kesin liste olmadığını belirtti. Deneyimli teknik adam, mayıs ayında oyuncuların form durumuna göre yeni değerlendirmeler yapılacağını ifade etti.