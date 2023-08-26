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Beşiktaşlı Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük’te

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 13:45
  • Giriş: 26.08.2023 13:45
  • Güncelleme: 26.08.2023 13:46
Kaynak: DHA
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Beşiktaşlı Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ta forma giyen orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi transferi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Beşiktaş’tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin’e ‘hoş geldin’ der, yeni sezonda başarılar dileriz.”

Siyah-beyazlı takıma geçen sezon Sivasspor’dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yapmıştı.

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