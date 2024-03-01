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Beşiktaşlı taraftarlardan derbi öncesi takıma destek

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 16:55
  • Giriş: 01.03.2024 16:55
  • Güncelleme: 01.03.2024 16:55
Kaynak: AA
Beşiktaşlı taraftarlardan derbi öncesi takıma destek

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar, bugünkü antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen yaklaşık 250 Beşiktaşlı futbolsever, tesislerden içeri alındı.

Medya mensuplarının alınmadığı ziyarette taraftarların, siyah-beyazlı oyunculara tatlı ikram ettiği bildirildi.

Beşiktaşlı oyuncuların taraftarları alkışlayarak karşıladığı, konukların teknik direktör Fernando Santos'la bir süre sohbet ettikleri öğrenildi.

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