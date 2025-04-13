Beşiktaşlı taraftarlardan teknik heyet ve futbolculara tepki

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar, maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculara tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından kuzey kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tepki görürken, Norveçli çalıştırıcı soyunma odasına gitti.

Siyah beyazlı oyuncular, daha sonra soyunma odasından sahaya döndü. Taraftarların takıma yönelik tepkilerini dinleyen futbolcular, siyah-beyazlı futbolseverleri sakinleştirmeye çalıştı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, alınan mağlubiyetten dolayı tribünlerden bir süre ayrılmayan taraftarlarla konuştu.