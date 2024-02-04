Beşiktaşlı yönetici ve futbolculardan lösemili Salih'e doğum gününde sürpriz

Van'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Salih Yorgun, doğum gününde telefonla görüntülü görüştüğü Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'un imzalı forma sözüyle büyük mutluluk yaşadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji Bölümünde 6 yıldır lösemiyle mücadele eden Yorgun'a, öğrencisi olduğu Rekabet Kurumu Ortaokulunun müdürü Hakan Erbenzer ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ömer Ertutar doğum günü sürprizi yaptı.

Hazırladıkları pastayla hastaneye giden Erbenzer ve Ertutar, Yorgun'un doğum gününü kutladı, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun ile telefonla görüntülü görüştürdü.

Bir süre sohbet ettikleri Yorgun'a imzalı forma sözü veren Aybaba, Uçar ve futbolcular, minik taraftarı İstanbul'daki kulüplerine davet etti. Büyük mutluluk yaşayan Yorgun, Uçar'a teşekkür ederek tüm takıma başarı diledi.