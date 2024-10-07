Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 5 tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katılırken, mahkemeye bir kısım müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

13 SANIKLI DOSYA ANA DAVA DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkemede, aralarında dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet'in, kamu görevlilerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 13 sanığın dava dosyasının bu davayla birleştirildiği belirtildi.

"BEN O DÖNEM ÖNÜME GELEN İTFAİYE RAPORLARINI OKUMUYORDUM"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet Mithat Şermet, 2004-2018 yıllarında belediyede imar müdürü olarak çalıştığını, çalıştığı dönem teknik heyetin kendisine getirilen belgeye çalışanlar 'hazır' dedikleri için vekil olarak imza atmış olabileceğini söyleyerek, "Benim imza attığım ruhsat iptal edilmiştir. Konuyla ilgili bir sorumluluğum yoktur. İşletme ruhsatıyla ilgili bilgim yoktur. İşletme böyle bir durumda belediyeden izin almak zorundadır. Ben o dönem önüme gelen itfaiye raporlarını okumuyordum. Asaleten görev yapmıyordum. Vekaleten imza attığım evrakı okumadım. Benim imza attığım evrakla ilgili hiçbir yangın çıkmadı, bir olay olmadı" dedi.

Hayatını kaybeden Cengiz Aksoy'un annesi müşteki Fatma Aksoy ise, oğlunu gece işe yolladığını ancak sabah cenazesinin geldiğini ifade etti.

Müştekilerden Esra Tan gözyaşlarına hakim olamayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, taşeronlardan, iş yeri sahiplerinden ve sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının savunma yapabilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

"BELEDİYE YETKİLİLERİ 29 KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLMUŞLARDIR"

Duruşmanın ardından yangında vefat eden aileler adına açıklama yapan müşteki Emine Kaya Baş, söz konusu olayın bir kaza olmadığını ve iş yerinde alınmayan önlemler ile bir dizi ağır ihmaller sonucunda meydana gelen bir iş cinayeti olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'nin 13 yetkilisinin de görevlerinin gereklerini yerine getirmeyerek mevzuata aykırı bir şekilde gece kulübünün işletilmesine ve faaliyette bulunmasına ilişkin işlemler yaptıkları tespit edilmiştir. Sanıklar tadilat öncesinde ve tadilat sırasında hiçbir önlem almamışlar, belediye yetkilileri denetim görevlerini yerine getirmeyerek, bu eylemleri nedeniyle 29 kişinin ölmesine neden olmuşlardır. Davanın ikinci duruşmasının yapıldığı bugün ve yarın Silivri'ye, Marmara Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki duruşma salonuna davet ediyor ve kamuoyunun iş cinayetlerinde daha önceki davalarda olduğu gibi adaletin sağlanmasından uzak karar çıkmaması için bu konuda yakın takipçi olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2’si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede 9 şüphelinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği’nce aralarında eski Beşiktaş Belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede 13 şüphelinin ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçlarından ayrı ayrı 2,5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 ayrı dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.