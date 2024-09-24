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Beşiktaş’ta Ajax maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 24.09.2024 16:51
  • Giriş: 24.09.2024 16:51
  • Güncelleme: 24.09.2024 16:52
Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta Ajax maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 10.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Ajax maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

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