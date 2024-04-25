Beşiktaş’ta aynı noktada 3 ayda 3. kaza

Beşiktaş’ta aynı noktada 3 ay içerisinde üç kaza meydana geldi. Apartmanın bodrum katında bulunan daireye üçüncü kez aracın çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı noktada sürekli trafik kazası olduğunu söyleyen apartman yöneticisi Coşkun Önkol, "Hız kesiciler fayda etmiyor. Kimse onları önemsemiyor. Burada yapılması gereken bir tek şey var, çelik bariyer. "diye konuştu.

Kaza, Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'nde Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yokuştan hızla gelen hafif ticari araç duramadı, apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve dairenin camında hasar meydana geldi.

"YAPILMASI GEREKEN ÇELİK BARİYER"

Kaza anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan hızla gelen hafif ticari aracın kaldırımı aştıktan sonra dairenin duvarına çarptığı anlar görülüyor. Aynı noktada daha önce de trafik kazası meydana gelmiş, yokuştan hızla gelen otomobil apartmanın girişine çarpmış, kazada 1 kişi ölümden dönmüştü.